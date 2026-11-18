Galatasaray'da sakatlar kervanına Sallai de katıldı
18.11.2026 00:23
Roland Sallai'nin oynamaması durumunda sağ bekte Barış Alper Yılmaz forma giyebilir.
Osimhen, Leao ve Uğurcan'dan Samsunpor maçında yararlanamayacak olan Galatasaray'daki sıkıntı Macaristan Milli Takımı'nda sakatlanan Sallai ile daha da büyüdü.
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Macaristan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde ısınma sırasında sakatlandı.
Macaristan basınından M4 Sport'un haberine göre Sallai, ısınmanın son bölümündeki depar çalışması sırasında arka adalesinde meydana gelen çekme yüzünden maç 11'inden çıkarıldı.
Macaristan Milli Takımı'ndan oyuncunun sakatlığının derecesi ve ciddiyetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Galatasaray'da hali hazırda Osimhen, Leao ve Uğurcan Samsunspor maçında sakatlıkları nedeniyle oynayamayacaklar.
Sallai'nin durumu ise İstanbul'a dönüşü sonrası çekilecek MR ve yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek.