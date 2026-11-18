OSIMHEN VE LEAO'NUN DA SAKATLIKLARI VAR

Diğer yandan sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leao da Samsunspor karşısında kesin olarak forma giyemeyecek.

Osimhen'in ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçı ve Süper Lig 'deki Beşiktaş derbisinde de formasından uzak kalma ihtimali yüksek.

Sağ üst arka adalesinden sakatlanan Leao da Aston Villa ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak.

Deneyimli futbolcu ayrıca Rizespor, AEK ve Eyüpspor müsabakalarında da formasından uzak kalacak.