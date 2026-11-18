Galatasaray'da sakatlık kabusu. Kriz gece yarısı iki yıldızla devam etti
18.11.2026 08:39
Davinson Sanchez, Galatasaray'a geldiği günden bu yana ilk 11'in vazgeçilmezlerinden oldu.
Liglere verilen milli araya lider giren Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda son dönemde yaşanan sakatlıklara iki yenisi daha eklendi.
SALLAI İLK 11'DEN ÇIKARILDI
Macaristan'ın Kuzey İrlanda'yı ağırladığı maça ilk 11'de başlaması planlanan Roland Sallai, son dakika kararıyla kadrodan çıkarıldı.
Deneyimli futbolcunun ısınma hareketleri esnasında yaşadığı sakatlık sonrası bu kararın alındığı öğrenildi.
Roland Sallahi, Macaristan'ın Kuzey İrlanda'dan önce Gürcistan ile oynadığı maçta süre almıştı.
DAVINSON SANCHEZ, MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Kolombiya'nın Şili ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, 23. dakikada sakatlık geçirdi.
Yüzüne darbe alan başarılı futbolcunun ilk müdahalesi saha içinde yapılırken, oyuna devam edemeyeceğine karar verildi.
Sanchez, 24. dakikada yerini Lucumi'ye bıraktı.
Sallai ve Sanchez'in son durumuna ilişkin açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
UĞURCAN DA SAKATLANDI
Galatasaray'da Uğurcan Çakır da sakatlandı. Tecrübeli kalecinin son durumu belli oldu.
A Milli Takım kadrosundan yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle çıkarılan Çakır, Samsunspor müsabakasında riske edilmeyecek.
Başarılı file bekçisinin Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Aston Villa maçıyla kaleyi devralmasının beklendiği öğrenildi.
Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Jankat Yılmaz'ın koruması bekleniyor.
Uğurcan Çakır'ın sakatlığının çok ciddi olmadığı ve oyuncunun durumunun riske edilmeyeceği öğrenildi.
OSIMHEN VE LEAO'NUN DA SAKATLIKLARI VAR
Diğer yandan sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leao da Samsunspor karşısında kesin olarak forma giyemeyecek.
Osimhen'in ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçı ve Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde de formasından uzak kalma ihtimali yüksek.
Sağ üst arka adalesinden sakatlanan Leao da Aston Villa ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak.
Deneyimli futbolcu ayrıca Rizespor, AEK ve Eyüpspor müsabakalarında da formasından uzak kalacak.