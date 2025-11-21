Galatasaray'da sakatlık krizi: Elinde çatlak tespit edildi

Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

KERVANA BARIŞ ALPER DE EKLENDİ

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz da sakatlandı.