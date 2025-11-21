Galatasaray'da sakatlık krizi: Elinde çatlak tespit edildi
21.11.2025 08:25
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Galatasaray'da sakatlık krizi yaşanıyor.
Milli ara dönüşü Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
KERVANA BARIŞ ALPER DE EKLENDİ
Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz da sakatlandı.
Galatasaraylı Barış Alper, milli arada A Milli Takım formasını terletmişti.
SOL ELİNDE ÇATLAK TESPİT EDİLDİ
25 yaşındaki futbolcunun milli ara dönüşü MR'ı çekildi. Yılmaz'ın MR sonucunda sol elinde çatlak tespit edildiği öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının düşmeye bağlı travma nedeniyle olduğu bildirildi.
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçı sonrası taraftarları böyle selamlamıştı.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Başarılı futbolcunun Gençlerbirliği maçında forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.