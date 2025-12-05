Galatasaray'da sakatlık şoku! Samsunspor maçına devam edemedi
05.12.2025 21:29
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı-kırmızılıların futbolcusu Mario Lemina sakatlandı.
Karşılaşmaya stoperde başlayan Gabonlu oyuncu, maçın ilk dakikalarında girdiği bir pozisyon sonrası sekmeye başladı.
Galatasaraylı Mario Lemina, Samsunspor maçına ilk 11'de başladı.
İlk devreyi tamamlayan Lemina, ikinci yarının başında yerini Arda Ünyay'a bıraktı.
Bu değişiklik sonrası Davinson Sanchez stopere geçerken, Arda Ünyay sağ bek olarak görev aldı.