Galatasaray'da Sallai'ye tam not: En çok ikili mücadele kazanan oyuncu

Galatasaray'a Freiburg'tan katılan Roland Sallai, Antalyaspor karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, sarı-kırmızılıların 3-0'lık galibiyetinde 90 dakika sahada kalan oyuncu, fizik gücüyle tam not aldı.

Sallai, bu sezon Galatasaray'da bir Süper Lig maçında en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu oldu.

Karşılaşmada 60 kez topla buluşan Sallai, 13 kez ikili mücadele kazandı.

9 sahipsiz top kazanan Macar futbolcu defansa sürekli yardım etmesiyle de dikkat çekti.