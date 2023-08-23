Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi hedefiyle Molde karşısında: İlk 11

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin kapısını aralamak için Norveç'te.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 307. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 306 müsabakanın 109'undan galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 408 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 450 gole engel olamadı.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılılar play-off ilk maçında saat 22.00'da Molde'ye konuk olacak. Mücadele Exxen ekranlarından yayınlanacak.



11 bin seyirci kapasiteli Aker Stadı'nda oynanacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.



Eşleşmesinin rövanşı 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.



GALATASARAY'DA 3 EKSİK



Tedavisi süren Wilfried Zaha, UEFA listesine henüz yazılmayan Hakim Ziyech ve Ljubljana maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira ise kafilede yer almıyor.



İLK 11'LER



Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Wolff Eikrem



Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi

Yedekler: Günay, Dubois, Midtsjö, Kerem Demirbay, Tete, Halil, Kaan, Emin, Barış, Hamza, Kazımcan, Bakambu

