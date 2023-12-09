Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi mesaisi başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı antrenman Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag - Galatasaray mücadelesi 12 Aralık Salı günü saat 23.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.