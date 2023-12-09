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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor galibiyetinin ardından Devler Ligi'nde oynayacağı Kopenhag mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi mesaisi başladı

, UEFA ’nde deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı antrenman Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag - Galatasaray mücadelesi 12 Aralık Salı günü saat 23.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak. 

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