Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesi sakatlarda son durum

Galatasaray 'da sakatlıkları süren Victor Osimhen ve Rafael Leao 'nun Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecekleri, milli takımda sakatlanan Uğurcan Çakır'ın ise durumunun izlenerek karar verileceği belirtildi.

beINSPORTS'un haberine göre dizinden başarılı bir operasyon geçiren Victor Osimhen'in tedavisi kulüp doktorunun kontrolünde devam ediyor. Nijeryalı golcünün Samsunspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Aston Villa maçı öncesi son durumuna bakılması beklenen Victor Osimhen'in Beşiktaş maçında sahada olması planlandı.

Rafael Leao da Samsunspor maçında yok. Portekizli oyuncunun durumu gün gün takip ediliyor ve en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

Belçika maçında omzundan sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır'ın uzun süreli ciddi bir sakatlığı bulunmuyor. Ancak tecrübeli kalecinin Samsunspor maçında riske edilip edilmeyeceğine ilerleyen günlerde karar verilecek.