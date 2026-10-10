Galatasaray'da satılan forma sayısı açıklandı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek , 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig 'de mutlu sona ulaşarak 5 sezon üst üste şampiyon olma rekorunu kırmayı ve Avrupa'da başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi.



Özbek, geçtiğimiz sezon toplam 1 milyon 137 bin 191 forma satıldığını açıkladı.



Galatasaray Kulübü Başkanı olduğu için büyük bir gurur, mutluluk ve heyecan duyduğunu dile getiren Özbek, futbolla ilgili "Erkek futbol takımımız, üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu etti. Bunun yanında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bundan önce başardık, yine başaracağız." ifadelerini kullandı.

“102 KUPA VE BİN 84 MADALYA KAZANDIK”



Amatör branşlardaki durumla ilgili bilgi veren Özbek, şunları kaydetti:



"Basketbolda erkek takımımız sezona önemli hedeflerle başladı. NBA Avrupa projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır. Kadın basketbol takımımız, yaptığımız yatırım ve planlamalarla geçen sezon hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi. Bu sene kupa hedefiyle sezona başladık. Özlediğimiz kupaya bu sene ulaşacağız. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız, her sene olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Onlardan da bizi alıştırdıkları başarıları yine bekliyoruz. Voleybolda erkek takımımız, 32 yıl aradan sonra elde ettiği Efeler Ligi'nde final oynama başarısını geçen sezon da tekrarladı. Kupa Voley'de de final oynayarak başarılarını devam ettirdi. Bu branşta şanssızlığımızı kırıp uzun yıllar sonra kupayı müzemize getireceğimize inanıyorum. Kadın voleybol takımımız, geçen sezon namağlup CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Bu sezon yine önemli hedeflerle yola çıktık. Onlarla gurur duyuyoruz. Yine birlikte kupaya ulaşacağız. Diğer branşlarda ise 2025-2026 sezonunda 2 bin 89 sporcumuzla 102 kupa ve bin 84 madalya kazandık. Bu önemli başarıda payı olan sporcu kardeşlerime, hocalarıma, kulüp personeline, yöneticilerine ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz. Onlardan Galatasaray kültürünü ve geleneklerini özümsemiş, ülkesine faydalı gençler olarak bizi temsil etmelerini istiyoruz."



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yenilenen Galatasaray Adası ve Kalamış Tesisleri'nin yanı sıra Florya, Riva, Mecidiyeköy, Kemerburgaz ile Aslantepe projeleri ve RAMS Park'ta yapılan yenileme çalışmalarıyla ilgili üyeleri bilgilendirdi.



Özbek, kulübün sosyal faaliyetleriyle alakalı sunum da gerçekleştirdi.