Galatasaray'da seçim. Dursun Özbek oyunu kullandı

Galatasaray 'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek , kulübün olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı.



Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurulda 1 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dursun Özbek, "Bu seçim Galatasaray için hayırlı olsun. Arkadaşlarımla beraber yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin daha üzerine çıkmak için çalışacağız. Bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray, 2026-2028 döneminde de başarılar yaşayacak." diye konuştu.

Fatih Terim de seçimde oyunu kullanarak “Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

ÖZBEK TEK ADAY



Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, aynı sandıkta oyunu kullandı.

Özbek'in tek aday olarak girdiği genel kurulda, sandıklar saat 15.00'te kapanacak.