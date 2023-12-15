Galatasaray'da Sergio Oliveira sakatlandı

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın göğüs kasında kopuk tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Yıldız futbolcu tedaviye göre yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Ameliyat olursa süre 6 haftaya kadar uzayabilir.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sergio Oliveira’nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir." denildi.