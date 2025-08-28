Galatasaray'da Singo bitti, Bissouma'da işler değişti

Galatasaray, Tottenham'la zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşmaya varmasına rağmen Yves Bissouma transferinden vazgeçti.

Galatasaray, futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili endişeleri nedeniyle Bissouma transferini sonlandırdı.

Sarı kırmızılılar, hemen forma giymeye hazır bir orta saha oyuncusu arayışına başladı.

Fenerbahçe de futbolcuyla temas kurmuştu. Bissouma için Tottenham'a 10 milyon euro bonservis ve futbolcuya ise 3 yıllık sözleşmeyle birlikte 8 milyon euro teklif etmişti.

PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, 289 maça çıkmış ve 15 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.



2022 yılında 29.2 milyon euro bonservisle Brighton'dan Tottenham'a gelen Bissouma, öne libero ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapıyor.