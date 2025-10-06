Galatasaray'da Singo, Fenerbahçe'de Ederson'un sağlık durumları netleşti
Galatasaray'da Singo, Fenerbahçe'de Ederson'un sağlık durumlarında son durumlar belli oldu.
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun tedavi süreci netleşti. Fildişili savunmacının Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo Glimt maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.
Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo, takıma en az 2 hafta sonra katılacak.
HEDEF DEVLER LİGİ
Milli takım arasından sonra ligde oynanacak Başakşehir maçını kaçıracak 24 yaşındaki futbolcunun, 22 Ekim'deki Bodo Glimt maçında sahada olması planlanıyor.
EDERSON'DA SON DURUM
Fenerbahçe Ederson'un sakatlığına ilişkin bir açıklama yayınladı. Brezilyalı kalecinin arka adalesinde kanama tespit edildiği açıklandı.
Samsunspor maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan Ederson maç kadrosunda da yer almamıştı.
MİLLİ MAÇLARI KAÇIRACAK
Brezilyalı kalecinin yerine Tarık Çetin ilk 11'de görev aldı. Ederson, Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı'na da davet edilmişti.
Brezilyalı file bekçisi Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Amerika ve Japonya'yla yapılacak maçlarda göre alamayacak.
- Etiketler :
- Süper Lig
- Galatasaray
- Fenerbahçe