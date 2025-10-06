Galatasaray'da Singo, Fenerbahçe'de Ederson'un sağlık durumları netleşti

Milli takım arasından sonra ligde oynanacak Başakşehir maçını kaçıracak 24 yaşındaki futbolcunun, 22 Ekim'deki Bodo Glimt maçında sahada olması planlanıyor.

Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Singo, takıma en az 2 hafta sonra katılacak.

Galatasaray 'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun tedavi süreci netleşti. Fildişili savunmacının Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo Glimt maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Galatasaray'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Singo, Sarı kırmızılılarda forma giydiği 7 maçta 1 asist yaptı.