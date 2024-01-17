Galatasaray'da sol bek için gündemde Rıdvan Yılmaz ve Berkay Yılmaz var

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.



Yönetim, Rangers'tan Rıdvan Yılmaz için görüşme yapsa da İskoç ekibi ayrılığa çok sıcak bakmıyor. Rıdvan'ın Avrupa liglerinden talipleri de var.



Galatasaray bir yandan da Freiburg'tan 18 yaşındaki Berkay Yılmaz için görüşmelerini sürdürüyor.



Sarı-kırmızılılar, takımdaki olası ayrılıklara göre farklı mevkilere de transfer yapacak.

"ÖNCELİK SOL BEK MEVKİ"



Buruk, "Bizim için öncelik sol bek mevki, onu oluşturursak hem sakatlıktan dönecek oyuncularla birlikte kadromuz tamamlanacak." açıklamasında bulunmuştu.



Sarı-kırmızılılar ara transferdeki ilk hamlesini Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'yu geri çağırarak yapmıştı.

