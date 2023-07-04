Galatasaray'da sol beke 3 aday

Galatasaray'da sol bek takviyesi için çalışmalar hız kazandı.



Sarı-kırmızılılar, Sassuolo forması giyen Rogerio için temaslara başladı.



25 yaşındaki Rogerio'nun İtalyan ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunuyor. Galatasaray, Brezilyalı sol bekin bonservisini almak için pazarlık halinde.



Rogério, Sassuolo'da forma giydiği 191 maçta 3 gol ve 13 asist kaydetti.

3 İSİMDEN BİRİ OLACAK

Sarı-kırmızılılar, sol bek pozisyonu için Leipzig'ten Angelino ve Juventus'tan Alex Sandro ile de görüşme halinde. Yönetim, 3 ismin şartlarını öğrendikten sonra karar verecek.



Galatasaray, Sassuolo'dan geçen sezon kiraladığı Kaan Ayhan'ın da bonservisini almıştı.