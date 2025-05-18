Galatasaray'da tek değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son olarak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynadıkları maçın 11'ine göre Kayseri karşısında tek değişiklik yaptı.

Buruk, kupada görev verdiği kaleci Günay Güvenç'in yerine Fernando Muslera'yı oynattı.

GALATASARAY'IN 11'İ



Galatasaray karşılaşmaya; Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.



Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata bekledi.