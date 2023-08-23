Galatasaray'da Tete'nin lisansı çıktı

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında kadrosunu Brezilyalı futbolcu Tete ile güçlendirmişti. Sarı-kırmızılılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından 23 yaşındaki futbolcunun lisansını çıkardı.
Brezilyalı futbolcunun lisansının çıktığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer aldı.
Tete, Molde ile bu akşam oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçı için Norveç'e götürülen kafilede yer almıştı.
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