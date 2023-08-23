NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'da Tete'nin lisansı çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Tete'nin lisansı çıkarıldı.

Galatasaray'da Tete'nin lisansı çıktı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, yeni sezon çalışmaları kapsamında kadrosunu Brezilyalı futbolcu Tete ile güçlendirmişti. Sarı-kırmızılılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından 23 yaşındaki futbolcunun lisansını çıkardı.

Brezilyalı futbolcunun lisansının çıktığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer aldı.

Tete, Molde ile bu akşam oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçı için Norveç'e götürülen kafilede yer almıştı.

Galatasaray'da Tete'nin lisansı çıktı - 1
Dominik Livakovic Fenerbahçe için geliyor: Bonservisi belli oldu

Dominik Livakovic Fenerbahçe için geliyor: Bonservisi belli oldu

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...