NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'da Torreira ve Boey Fenerbahçe'de İrfan Can cezalı duruma düştü

Süper Lig'deki derbide kart gören Galatasaray'da Torreira ve Boey, Fenerbahçe'de ise İrfan Can yeni haftada cezalı duruma düştüler.

Galatasaray'da Torreira ve Boey Fenerbahçe'de İrfan Can cezalı duruma düştü

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Süper Lig'in 18. haftasında ve karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Lucas Torreira 64. dakikada, Sacha Boey ise 74'te sarı kart gördü.

Torreira ve Boey, bu kartın ardından sarı-kırmızılıların Konyaspor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın ligde Konyaspor'la 7 Ocak Pazar günü karşı karşıya gelecek.

İRFAN CAN İSTANBULSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci, mücadelenin 57. dakikasında sarı kart gördü.

Bununla birlikte ceza sınırında olan İrfan Can, İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;