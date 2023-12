Galatasaray'da Torreira ve Boey Fenerbahçe'de İrfan Can cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi.



Galatasaray'da Lucas Torreira 64. dakikada, Sacha Boey ise 74'te sarı kart gördü.



Torreira ve Boey, bu kartın ardından sarı-kırmızılıların Konyaspor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.



Galatasaray'ın ligde Konyaspor'la 7 Ocak Pazar günü karşı karşıya gelecek.

İRFAN CAN İSTANBULSPOR MAÇINDA YOK



Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci, mücadelenin 57. dakikasında sarı kart gördü.



Bununla birlikte ceza sınırında olan İrfan Can, İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.