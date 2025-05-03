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Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Sivasspor maçında sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında , Sivasspor’u konuk ederken, sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı oyuna devam edemedi.

Sakatlığından dolayı kendini yere bırakan Eren'e ilk müdahaleyi sağlık ekibi saha içinde yaptı.


YERİNİ JAKOBS’A BIRAKTI

Daha sonra oyuna devam edemeyen 24 yaşındaki futbolcunun yerine 25. dakikada Senegalli futbolcu Ismail Jakobs’a bıraktı.

Haftaya Trabzonspor derbisine çıkacak olan Galatasaray'da milli futbolcunun bu maçta oynayıp oynayamacağı belirsiz. 

Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık - 1
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