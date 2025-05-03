Galatasaray'da Trabzonspor derbisi öncesi sakatlık

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u konuk ederken, sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı oyuna devam edemedi.



Sakatlığından dolayı kendini yere bırakan Eren'e ilk müdahaleyi sağlık ekibi saha içinde yaptı.





YERİNİ JAKOBS’A BIRAKTI



Daha sonra oyuna devam edemeyen 24 yaşındaki futbolcunun yerine 25. dakikada Senegalli futbolcu Ismail Jakobs’a bıraktı.



Haftaya Trabzonspor derbisine çıkacak olan Galatasaray'da milli futbolcunun bu maçta oynayıp oynayamacağı belirsiz.