Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı
14.09.2026 16:48
Sarı kırmızıların bir sonraki antrenmanı Çarşamba günü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı kırmızılı ekibin Trabzonspor mesaisi başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 1 günlük iznin ardından 16 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 6. hafta karşılaşması, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Dev mücadelede Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Karşılaşma Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak.