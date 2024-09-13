Galatasaray'da transfer mesaisi: Zalewski olmazsa Rui ya da Laurient

Galatasaray'da transfer döneminin bitimine saatler kala mesai sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Nicola Zalewski için Roma'yı ikna etmeye çalışıyor.

Yönetim, kapıyı 15 milyon Euro'dan açan İtalyan ekibine bonuslarla 10 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Roma bu teklifi reddetti, rakamın yükseltilmesini istedi. Roma altyapısında yetişen Nicola Zalewski, kariyeri boyunca çıktığı 109 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

RUI YA DA LAURIENT



Sarı-kırmızılılar, Roma'yı ikna edemezse alternatif isimlere yönelecek. Listede Napoli'den Mario Rui ve Sassuolo'dan Armand Lauriente var.



Süper Lig'de yaz transfer dönemi 13 Eylül gecesi sona erecek. Galatasaray şu ana dek Victor Osimhen, Gabriel Sara, Elias Jelert, Ismail Jakobs ve Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı.