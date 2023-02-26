Galatasaray'da transfer zirvesi gerçekleşti

Galatasaray yönetimi hem ara transfer dönemi hem de yaz transferi dönemine dair rotasını çizdi.



Hazırlanan transfer raporunda, yüksek maliyetli isimler elenirken katkı sağlayacağına inanılan bazı oyuncular için şartların zorlanmasına karar verildi.



Fanatik'te yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı yönetim Di Maria transferini yaza bırakırken Paulo Dybala konusunda şartları zorlama kararı aldığı belirtildi.



Yönetimin öncelikli hedefi olarak Mauro Icardi'nin bonservisini almak yönünde olduğu söylenirken PSG forması giyen Renato Sanches için de son bir teklif ile Fransız ekibinin kapısı çalınacak. Genç yıldızın sezon sonuna kadar kiralanması gündemde bulunuyor.



Juventus ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Di Maria'yı bonservissiz kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Dybala için de 12 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Yönetimin Arjantinli yıldızın maaşı için kesenin ağzını açacağı belirtildi.