Galatasaray'da üç ayrılık birden: Resmi açıklama bekleniyor

Süper Lig'in yeni sezonuna 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında üç futbolcuyla yollar ayrılıyor.

CUESTA KARAR AŞAMASINDA Sarı-kırmızılılarda savunma oyuncusu Carlos Cuesta, Spartak Moskova ile Vasco da Gama’dan gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.



Galatasaray'ın, bu transferde kararı oyuncuya bıraktığı ve tecrübeli oyuncunun hangi takıma gideceğinin kısa süre içinde netleşeceği öğrenildi.



NELSSON'UN YENİ ADRESİ... Takımın bir diğer stoperi Victor Nelsson ise Serie A ekibi Verona’ya kiralık olarak gönderilecek.



Danimarkalı savunmacının ilerleyen günlerde İtalya'ya giderek imzayı atacağı aktarıldı.

KÖHN'E ALMANYA'DAN YOĞUN İLGİ Öte yandan sol bek Derrick Köhn için Bundesliga’dan yoğun ilgi var.



Werder Bremen ve Union Berlin’in devrede olduğu transferde, Galatasaray Union Berlin’in teklifini kabul etti.



Alman ekibiyle imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.