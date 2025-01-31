Galatasaray'da üç futbolcu cezalı duruma düştü: Play-off'ta oynayamayacaklar

Galatasaray, ilk 8 umuduyla çıktığı Ajax deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar 13 puanda kalarak 14. sıraya geriledi ve son 16 turu için play-off oynamak durumunda kaldı.

PLAY-OFF'UN İLK MAÇINDA YOKLAR



Galatasaray'da maçın 38. dakikasında Victor Osimhen, 53'te Lucas Torreira, Davinson Sanchez ise 79'da sarı kart gördü.



Kart gören üç futbolcu cezalı duruma düştü. Cezalı duruma düşen futbolcular play-off turu ilk maçında forma giyemeyecek.