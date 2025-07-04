Galatasaray'da üç sezonda sadece 23 maça çıktı, 1. Lig'e kiralanabilir: "Çaresiz, arayışta!"

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.



Sarı - kırmızılılar, Bayern ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile 3 yıllık kontrat imzalamıştı.



Sane sonrası takviyeleri merak edilen sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de bir başka merak konusu olmuştu.

"ÇARESİZ, ARAYIŞTA"



Kicker'in haberinde Sakaryaspor ve Kocaelispor ile adı anılan Yusuf Demir için "Çaresiz, arayışta" ifadeleri kullanıldı.