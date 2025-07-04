Galatasaray'da üç sezonda sadece 23 maça çıktı, 1. Lig'e kiralanabilir: "Çaresiz, arayışta!"
Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.
Sarı - kırmızılılar, Bayern ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane ile 3 yıllık kontrat imzalamıştı.
Sane sonrası takviyeleri merak edilen sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de bir başka merak konusu olmuştu.
"ÇARESİZ, ARAYIŞTA"
Kicker'in haberinde Sakaryaspor ve Kocaelispor ile adı anılan Yusuf Demir için "Çaresiz, arayışta" ifadeleri kullanıldı.
Haberin devamında Rapid Wien sonrası Barcelona'ya giderek hızla yükselen Demir için Sakaryaspor'a gitmesi halinde büyük bir düşüş yaşanacağı belirtilirken, Kocaelispor'un oyuncu için iyi bir tercih olabileceği kaydedildi.
Galatasaray'a 2022 yazında transfer olan Yusuf Demir, sarı - kırmızılılarda beklediği forma şansını bulamadı.
Üç sezonda Galatasaray formasıyla toplam 23 maça çıkan Demir, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
Yusuf Demir, 16 Ağustos 2023'te Galatasaray'dan Basel'e kiralanmış ve sezonun sona ermesiyle takıma geri dönmüştü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yusuf Demir
- Transfer
- Galatasaray