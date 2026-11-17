Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Victor Osimhen ve Rafael Leao kararı
17.11.2026 08:44
Galatasaray'da Osimhen ve Leao milli aradan önce, Uğurcan Çakır ise A Milli Takım'ın Belçika maçı sonrası sakatlanmıştı.
A Milli Takım'ın kampının sona ermesinin ardından Galatasaray'da sakatlıklarla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Dünyada liglere verilen milli aranın sona ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
A Milli Takım kampının sona ermesiyle birlikte oyuncular kulüplerine dönerken, sarı-kırmızılılarda sakatlıklar can sıkıyor.
Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın son durumu belli oldu.
A Milli Takım kadrosundan yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle çıkarılan Çakır, Samsunspor müsabakasında riske edilmeyecek.
Uğurcan Çakır, tedavisinin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçıyla sahalara dönecek.
UĞURCAN YERİNE JANKAT
Başarılı file bekçisinin Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Aston Villa maçıyla kaleyi devralmasının beklendiği öğrenildi.
Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Jankat Yılmaz'ın koruması bekleniyor.
22 yaşındaki Jankat Yılmaz, bu sezon oynanan Göztepe maçında kaleye geçmişti.
OSIMHEN VE LEAO DA YOK
Diğer yandan sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leao da Samsunspor karşısında kesin olarak forma giyemeyecek.
Osimhen'in ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçı ve Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde de formasından uzak kalma ihtimali yüksek.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'da çıktığı 11 resmi maçta 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
Sağ üst arka adalesinden sakatlanan Leao da Aston Villa ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak.
Deneyimli futbolcu ayrıca Rizespor, AEK ve Eyüpspor müsabakalarında da formasından uzak kalacak.
Rafael Leao, milli ara öncesi oynanan Amedspor maçında fileleri sarsmıştı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'da Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Stuttgart maçında sakatlanmıştı.
Başarılı futbolcu için yapılan açıklamada "Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir." denilmişti.
Galatasaray'ın Amedspor maçına ilk 11'de başlayan Leao ise gol perdesini açtığı karşılaşmaya devam edememişti.
Maçtaki bir pozisyonda sakatlanan deneyimli futbolcu, yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.
Sarı-kırmızılıların Leao için açıklamasında şu sözler yer almıştı.
"Futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."