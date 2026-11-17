NE OLMUŞTU?

Galatasaray 'da Victor Osimhen , Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Stuttgart maçında sakatlanmıştı.

Başarılı futbolcu için yapılan açıklamada "Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir." denilmişti.

Galatasaray'ın Amedspor maçına ilk 11'de başlayan Leao ise gol perdesini açtığı karşılaşmaya devam edememişti.

Maçtaki bir pozisyonda sakatlanan deneyimli futbolcu, yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.

Sarı-kırmızılıların Leao için açıklamasında şu sözler yer almıştı.

"Futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."