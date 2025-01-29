Galatasaray'da Victor Nelsson için İtalya iddiası: Ayrılık kapıda

Galatasaray'da bu sezon istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan Victor Nelsson'un yakın zamanda ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoper için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alırken, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli'nin Victor Nelsson'u gündemine aldığı öne sürüldü.

Haberde mavi-beyazlıların Rafa Marin'i Villerreal'e göndermeye hazırlandığı ve 3 stoper adayının arasında Nelsson'un bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray, Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı.

26 yaşındaki savunmacı sarı-kırmızılı formayla bu sezon 17 resmi maça çıktı.

Nelsson'un Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.