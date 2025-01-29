Galatasaray'da Victor Nelsson için İtalya iddiası: Ayrılık kapıda
Galatasaray'da ara transfer döneminde ayrılması beklenen Victor Nelsson için Serie A ekibi Napoli'nin devreye girdiği öne sürüldü.
Galatasaray'da bu sezon istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan Victor Nelsson'un yakın zamanda ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoper için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alırken, yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli'nin Victor Nelsson'u gündemine aldığı öne sürüldü.
Haberde mavi-beyazlıların Rafa Marin'i Villerreal'e göndermeye hazırlandığı ve 3 stoper adayının arasında Nelsson'un bulunduğu aktarıldı.
Galatasaray, Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis ödemesi yapmıştı.
26 yaşındaki savunmacı sarı-kırmızılı formayla bu sezon 17 resmi maça çıktı.
Nelsson'un Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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