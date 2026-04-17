Galatasaray'da Victor Osimhen kararı. Gençlerbirliği maçında sahada mı?
17.04.2026 12:53
Galatasaraylı Victor Osimhen ve Ismail Jakobs'un gol sevinci.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Gençlerbirliği maçında sahada olup olmayacağı belli oldu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan ancak takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.
GERİ DÖNÜYOR
Nijeryalı golcü, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.
Galatasaraylı Victor Osimhen, kolundaki özel aparatla çalışmalarda yer aldı.
ÖZEL APARAT
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün yarınki karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor.
OSIMHEN'SİZ MAÇLAR KAYIP
Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.