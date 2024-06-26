Galatasaray'da Wan-Bissaka pazarlığı: Maaşı belli oldu

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray Wan-Bissaka için ısrarını sürdürüyor.

Fotomaç'ın İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, sarı-kırmızılıların Manchester United forması giyen Wan-Bissaka için önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü

Galatasaray'ın 26 yaşındaki oyuncu için 7-8 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkarttığı, ancak Kırmızı Şeytanlar'ın ise 13-15 milyon euro civarında bir bonservis beklentisinde olduğu vurgulandı.

Ayrıca sarı-kırmızılıların 3+1 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

Bissaka ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro maaş teklifi yaptığı ve İngiliz oyuncunun bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.