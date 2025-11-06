Galatasaray'da Wilfred Singo, takım arkadaşını öve öve bitiremedi: "Çok büyük!"
06.11.2025 01:22
Haber Merkezi
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Singo, Ajax maçının ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıktan dönen Wilfired Singo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Fildişili futbolcu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Singo'nun sözleri:
"ÖNEMLİ VE KIYMETLİ"
"Sakatlık sürecim çok başarılı geçti. Sağlık ekibi yoğun ilgi gösterdi. Bugün takım olarak da burada iyi bir performans gösterdik ve istediğimizi aldık. Burda kazanmak önemli ve kıymetli."
Galatasaraylı Singo, Ajax'ın hücum oyuncusu Godts ile ikili mücadelede
"OSIMHEN BÜYÜK GOLCÜ"
"Victor Osimhen Çok büyük golcü, onunla oynamaktan mutluluk duyuyorum."