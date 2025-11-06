Galatasaray'da Wilfred Singo, takım arkadaşını öve öve bitiremedi: "Çok büyük!"

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Ajax deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıktan dönen Wilfired Singo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Fildişili futbolcu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Singo'nun sözleri:

"ÖNEMLİ VE KIYMETLİ"

"Sakatlık sürecim çok başarılı geçti. Sağlık ekibi yoğun ilgi gösterdi. Bugün takım olarak da burada iyi bir performans gösterdik ve istediğimizi aldık. Burda kazanmak önemli ve kıymetli."