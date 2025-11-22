Galatasaray'da Wilfried Singo sakatlandı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken, Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo sakatlandı.



Müsabakada ilk yarının sonların doğru rakip sahanın sağ tarafında kendini yere bırakan Singo, daha sonra oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki futbolcunun yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.



Galatasaray ayrıca 16. dakikada da Mario Lemina sakatlandığından dolayı oyundan çıkmıştı.