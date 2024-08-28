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Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi

Galatasaray'da gribal enfeksiyon nedeniyle Young Boys maçının kadrosunda yer almayan Wilfried Zaha, Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynanacak mücadelenin antrenmanlarında yer aldı.

Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi

, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

ZAHA GELİŞMESİ

Dün akşam Young Boys ile oynanan mücadelenin kadrosunda gribal enfeksiyon nedeniyle yer almayan Wilfried Zaha, antrenmanda yer aldı. 

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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