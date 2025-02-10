Galatasaray'da yabancı sınırı endişesi: Icardi için karar verildi
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferinin ardından yabancı sınırına takılmamak için Süper Lig listesine sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi'yi dahil etmeyi düşünmüyor.
Galatasaray, ara transfer döneminin bitmesine 1 gün kala Lens'in sağ bek oyuncusu Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılarda Polonyalı sağ bekin bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenirken, yabancı sınırı ise kafaları karıştırdı.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, yabancı sınırına takılmamak için sakatlık sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi'yi Süper Lig listesine dahil etmeyecek.
Sarı-kırmızılılarda başka bir oyuncunun ayrılığı beklenmezken, Arjantinli golcü 6 Şubat tarihinde UEFA'ya yapılan Avrupa Ligi listesinde yer almamıştı.
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