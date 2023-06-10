Galatasaray'da yeni sezon için sol bek hedefi: Alex Sandro ya da Alex Telles

Galatasaray'da, Juventus ile 1 yıl sözleşmesi kalan Alex Sandro'nun beklentilerini araştırıyor.



Serie A ekibinden ayrılmak isteyen 32 yaşındaki futbolcunun Juventus'taki yıllık net kazancı 6 milyon euro.



Alex Sandro, İtalyan ekibinde geçen sezon 37 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.



Listedeki bir diğer isimse Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles.

15 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU



Bonservisi Manchester United'ta bulunan 30 yaşındaki sol bek için henüz resmi bir adım atılmasa da durumu takip ediliyor.



Sarı-kırmızılılar, Telles'i 2017'de 7 milyon 350 bin euroya Porto'ya satmış, Brezilyalı futbolcu 2021'de 15 milyon euroya Manchester United'a transfer olmuştu.



Galatasaray'da kontratları sona eren sol bek oyuncuları Emre Taşdemir ve Sam Adekugbe takımdan ayrılmıştı.