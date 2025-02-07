Galatasaray'da yeni transfer Lemina UEFA listesinde yer almadı
Galatasaray'ın UEFA listesine eklediği isimler belli oldu. Yeni transfer Lemina UEFA kadrosunda yer almadı
Galatasaray'ın UEFA listesine eklediği isimler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden ikisi güncellenen kadroda yer aldı.
Roland Sallai ile ara transferde takıma katılan Alvaro Morata ve Carlos Cuesta da sarı-kırmızılıların listesine eklendi.
YENİ TRANSFER YOK
Yeni transfer Lemina UEFA kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Galatasaray, AZ Alkmaar ile 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da karşılaşacak.
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