Galatasaray'da yeni transfer Lemina UEFA listesinde yer almadı

Galatasaray'ın UEFA listesine eklediği isimler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden ikisi güncellenen kadroda yer aldı.



Roland Sallai ile ara transferde takıma katılan Alvaro Morata ve Carlos Cuesta da sarı-kırmızılıların listesine eklendi.

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Yeni transfer Lemina UEFA kadrosunda kendisine yer bulamadı.



Galatasaray, AZ Alkmaar ile 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da karşılaşacak.