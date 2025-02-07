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Galatasaray'da yeni transfer Lemina UEFA listesinde yer almadı

Galatasaray'ın UEFA listesine eklediği isimler belli oldu. Yeni transfer Lemina UEFA kadrosunda yer almadı

Galatasaray'da yeni transfer Lemina UEFA listesinde yer almadı

'ın listesine eklediği isimler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden ikisi güncellenen kadroda yer aldı.

Roland Sallai ile ara transferde takıma katılan Alvaro Morata ve Carlos Cuesta da sarı-kırmızılıların listesine eklendi.

YENİ TRANSFER YOK

Yeni transfer Lemina UEFA kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Galatasaray, AZ Alkmaar ile 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da karşılaşacak.

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