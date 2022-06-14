Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 14.06.2022 - 21:21
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özbek yönetiminin ilk yönetim kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıya Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu da katıldı.
Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: Dursun Özbek
İkinci başkan: Metin Öztürk
Başkan yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: Levent Yaz