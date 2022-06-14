Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özbek yönetiminin ilk yönetim kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıya Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu da katıldı.



Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:



Başkan: Dursun Özbek



İkinci başkan: Metin Öztürk



Başkan yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey



Genel Sekreter: Eray Yazgan



Muhasip Üye: Levent Yaz