Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.06.2022 - 21:21

Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özbek yönetiminin ilk yönetim kurulu toplantısı Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu da katıldı.

Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Dursun Özbek

İkinci başkan: Metin Öztürk

Başkan yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey

Genel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: Levent Yaz

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