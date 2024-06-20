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Galatasaray'da yeniden Rıdvan Yılmaz sesleri

Galatasaray, Derrick Köhn'e alternatif yaratmak için sol bek arayışında. Geçen sezon ara transferde Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katamayan sarı-kırmızılıların milli futbolcu için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü.

Galatasaray'da yeniden Rıdvan Yılmaz sesleri

, gelecek sezon Derrick Köhn'e alternatif yaratmak için sol bek transferi çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon ara transferde Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katamayan sarı-kırmızılıların yeniden harekete geçtiği belirtildi. 

Fotomaç'ın İskoçya basınına dayandırdığı habere göre, Galatasaray'ın milli sol beki yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.

Ayrıca haberde sarı-kırmızılıların yanı sıra oyuncunun eski kulübü Beşiktaş'ın da transferde devreye girebileceği kaydedildi.

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