Galatasaray'da yeniden Rıdvan Yılmaz sesleri

Galatasaray, gelecek sezon Derrick Köhn'e alternatif yaratmak için sol bek transferi çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon ara transferde Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katamayan sarı-kırmızılıların yeniden harekete geçtiği belirtildi.
Fotomaç'ın İskoçya basınına dayandırdığı habere göre, Galatasaray'ın milli sol beki yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.
Ayrıca haberde sarı-kırmızılıların yanı sıra oyuncunun eski kulübü Beşiktaş'ın da transferde devreye girebileceği kaydedildi.
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