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Galatasaray'da yönetim Şampiyonlar Ligi primini belirledi

Galatasaray'da yönetim Molde'yi geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde 1 milyon euro dağıtacak.

Galatasaray'da yönetim Şampiyonlar Ligi primini belirledi

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yönetimi, 'nde gruplara kalınması halinde takıma prim dağıtma kararı aldı.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı idareciler, takımın gruplara kalması durumunda takıma toplam 1 milyon euro dağıtacak.

KASAYA 20 MİLYON EURO GİRECEK

Galatasaray yönetiminin primlerine grup aşamasında da devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan Galatasaray gruplara kalması durumunda kasasına yaklaşık 20 milyon euro koyacak.

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