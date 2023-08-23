Galatasaray'da yönetim Şampiyonlar Ligi primini belirledi

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde takıma prim dağıtma kararı aldı.
Milliyet'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı idareciler, takımın gruplara kalması durumunda takıma toplam 1 milyon euro dağıtacak.
KASAYA 20 MİLYON EURO GİRECEK
Galatasaray yönetiminin primlerine grup aşamasında da devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan Galatasaray gruplara kalması durumunda kasasına yaklaşık 20 milyon euro koyacak.
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