Galatasaray'da Yunus Akgün'den kariyer ilki

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Galatasaray kozlarını paylaştı.



Deutsche Bank Park'ta oynanan müsabaka, Frankfurt'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Müsabakaya kaptan çıkan Yunus Akgün, maçta gol perdesini açarak kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü attı.



Sarı-kırmızılı formayla tek UEFA Şampiyonlar Ligi maçına 2018'de 18 yaşındayken Portekiz temsilcisi Porto karşısında çıkan Yunus, 4 dakika sahada kaldı. Eintracht Frankfurt müsabakasıyla yaklaşık 7 yıl sonra "Devler Ligi" heyecanını ikinci kez yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, kaptanlık pazubendini taktı.



Müsabakanın 8. dakikasında fileleri havalandıran Yunus, kariyerinde ilk kez bir UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında gol sevinci yaşadı.