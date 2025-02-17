Galatasaray'da Yunus Akgün'ün serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Galatasaray'da sezonun ilk yarısına 11 gol 7 asistle damga vuran Yunus Akgün'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılılarda 17 milyon TL ile takımın en az kazananı olan milli oyuncunun maaşının 2 milyon euro seviyesine çekileceği öne sürüldü.

24 yaşındaki futbolcu 2026'da bitecek sözleşmesini 3 ila 4 yıllığına uzatacak.

SERBEST KALMA BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yunsu Akgün'ün mevcut sözleşmesinde 11 milyon euroluk serbest kalma maddesinin olduğu ortaya çıktı.

Avrupa'dan birçok kulübün bu rakamı ödemeye hazır olduğu ancak sarı-kırmızılıların yeni sözleşmeyle beraber bu maddeyi kaldırmak istediği kaydedildi.

Avrupa Ligi'ndeki Ajax mücadelesinde sakatlanan Yunus Akgün'ün yakın zamanda sahalara dönmesi bekleniyor.