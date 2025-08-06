Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yunus Akgün, 4 yıllık yeni imzayı attı.
Galatasaray Kulübü, altyapıdan yetişen milli futbolcu Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunus'un bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatıldığı bildirildi.
Galatasaray'da geçen sezon 44 resmi maça çıkan Yunus, 12 kez fileleri havalandırdı.
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