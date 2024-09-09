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Galatasaray’da Zalewski harekatı

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar Roma’dan Nicola Zalewski’yi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray’da Zalewski harekatı

, Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski'nin bonservisini almanın peşinde.

Roma’nın oyuncuyu satmaya yanaşmaması durumunda kiralama diğer formül olarak bakılıyor.

Sarı kırmızılılar bu transfer için yoğun mesai harcıyor.

Zalewski A Milli Takımın EURO 2024 öncesi Polonya ile oynadığı hazırlık maçında 1 gol kaydetmişti.

22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 33 maçta forma giydi ve 2 asistlik katkı sağladı.

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