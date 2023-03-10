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Galatasaray'da Zaniolo'nun şarkısı belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun iç sahadaki atacak gollerde çalacak şarkı belirlendi.

Galatasaray'da Zaniolo'nun şarkısı belli oldu

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Galatasaray devre arasında Roma'dan yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

Zaniolo, lig arasında İstanbulspor ve Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçlarında 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Gomis için O Sen Olsan Bari, Mauro Icardi'ye ise Simge'nin Aşkın Olayım şarkısını çalan Galatasaray, Nicolo Zaniolo için de çalınacak şarkıyı buldu. Yıldız oyuncu için Ebru Güneş'in seslendirdiği Yaparım Bilirsin şarkısı çalınacak.

Fanatik'in haberine göre; Sarı kırmızılı kulüp taraftarın isteğini yerine getirerek Zaniolo'nun gol atması halinde Yaparım Bilirsin şarkısını gol sonrası devreye girecek.

Gündeş'in seslendirdiği Yaparım Bilirsin şarkısının sözlerinde "Roma'yı yakarım" ifadeleri de geçiyor.

Galatasaray'da Zaniolo'nun şarkısı belli oldu - 1
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