Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile yola devam
Galatasaray, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakçı'yla yola devam dedi. Sarı kırmızılılar, milli oyuncuların sözleşmesini uzattı.
Galatasaray, savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, Abdülkerim Bardakcı ile 30 Haziran 2027'ye Kaan Ayhan ile 30 Haziran 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Ay-yıldızlı formayı da giyen tecrübeli futbolcular, Galatasaray'da aynı dönem içinde 3 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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