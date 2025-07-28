Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile yola devam

Galatasaray, savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini uzattı.



Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, Abdülkerim Bardakcı ile 30 Haziran 2027'ye Kaan Ayhan ile 30 Haziran 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.



Ay-yıldızlı formayı da giyen tecrübeli futbolcular, Galatasaray'da aynı dönem içinde 3 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.