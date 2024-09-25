Galatasaray'da Cenk Ergün'ün istifası kabul edildi

Galatasaray, Futbol Direktörü Cenk Ergün’ün istifasının kabul edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün’ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün’e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



ERGÜN'ÜN İSTİFA AÇIKLAMASI



Ergün şu sözlerle istifasını açıklamıştı:



"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.



İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.



Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım."

