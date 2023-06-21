NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'da Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Emre Taşdemir'in sarı-kırmızılılara veda ettiği açıklandı.

Galatasaray'da Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'da Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sol bek serbest kaldı.

Taşdemir sosyal medya hesabından; " taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu. Ancak artık vakit vedayı gösteriyor…" ifadelerini kullandı.

BEDELSİZ OLARAK GELMİŞTİ


Taşdemir, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer oldu.

Sarı-kırmızılı formayla 37 maça çıkan Emre, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis, Okan Kocuk'un yollarını ayırmış, Mostafa Mohamed'i de 5 milyon 750 bin Euro'ya Nantes'a satmıştı.

Galatasaray'da Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı - 1
UEFA kura çekimi | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu

UEFA kura çekimi | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...