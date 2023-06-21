Galatasaray'da Emre Taşdemir ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki sol bek serbest kaldı.

Taşdemir sosyal medya hesabından; "Galatasaray taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu. Ancak artık vakit vedayı gösteriyor…" ifadelerini kullandı.

BEDELSİZ OLARAK GELMİŞTİ





Taşdemir, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer oldu.

Sarı-kırmızılı formayla 37 maça çıkan Emre, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis, Okan Kocuk'un yollarını ayırmış, Mostafa Mohamed'i de 5 milyon 750 bin Euro'ya Nantes'a satmıştı.