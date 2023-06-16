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Galatasaray'da Icardi olumsuz sonuçlanırsa alternatifi Dembele olacak

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'den olumsuz sonuç alması durumunda Moussa Dembele transferine yönelecek.

Galatasaray'da Icardi olumsuz sonuçlanırsa alternatifi Dembele olacak

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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin alternatifini Moussa Dembele olarak belirledi.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için Paris Saint Germain'le görüşmelere devam ediyor.

Ancak Arabistan ekipleri de Arjantinli yıldız için kesenin ağzını açmış durumda.

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde sorun çıkma ihtimaline karşı, Moussa Dembele'yle görüşüyor.

Lyon'la sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki forvet serbest oyuncu statüsünde. Ancak Fransız santrforun da bir çok talibi var.

Dembele, Lyon forması ile geçen sezon 28 maçta 3 gol kaydetti.

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