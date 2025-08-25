Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz düğümü için kim, ne dedi? "Sinirlendim | Bizim zamanımızda tesis basarlardı"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u 4-0 yenerek sezona 3'te 3'le başlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.



Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın gelen teklifler üzerine takımdan ayrılmak istediği ve bu nedenle Kayseri kafilesine dahil edilmediği öğrenilmişti.



Spor yorumcuları, milli futbolcunun yaşadığı sürece dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



İşte yapılan yorumlar:



KERİMOĞLU: "SİNİRLENDİM, 12 MİLYON EURO TEKLİF VAR"



Tugay Kerimoğlu/NOW Spor: "Verecekseniz verin, vermeyecekseniz de çocuğu da burada şey yapmayın! Sinirlendim! Biz eskiden teklif geldiğinde "Allah, istiyorlar" diyorduk. Şimdi isteniyorlar, problemle karşımıza çıkıyor olaylar. Ne güzel işte talep geliyor. Sen de kazanacaksın o da kazanacak. Hayat böyle değil mi zaten? Benim en son duyduğum bir senelik 12 milyon euro, hadi anlat şimdi bana. Barış Alper Yılmaz'a gelecek olan miktar, kendisine sadece."



"MUTSUZSAN ZATEN KİMSE TUTMAZ"



Tugay Kerimoğlu/NOW Spor: "Bu çocuk neyi düşünecek? 'Yok, ben gitmem çok düşük bu para' mı diyecek? Şimdi dönüyorum kulüp tarafında, yaşanmışlığım var o camiada biliyorum, bildiğim şeylerin karşılığında da izah etme noktasında yol gösterme olarak sunuyorum Barış'a. Çal kardeşim kapıyı gitmek istiyorsan, açık ve net söyle. Mutsuzsan zaten kimse tutmaz. Ekonomik yönden güçlenmek istiyorsan ki saygı duyarım düşüncelerine 'Yolun açık olsun' derim. Bunu düzgün bir şekilde yapıp, ilişkileri doğru bir şekilde yönetip, o kapıyı birazcık yarım aralık bırak."

DİLMEN: "YAPMASI GEREKENİ YAPMIŞ"



Rıdvan Dilmen/HT Spor: "Barış Alper seyirciyle kopmak üzereydi ki yapması gerekeni yapmış (maç öncesi sosyal medya paylaşımı). Her kulüp bir ailedir, her ailede sorunlar olur. Zamanla ne olduğu anlaşılacaktır. Biz sadece ortada bir menajer arkadaşı görüyoruz."



"BARIŞ, MENAJERİYLE KONUŞMALI"



Rıdvan Dilmen/HT Spor: "Barış Alper'in antrenmana çıkmaması doğru değil. Okan hoca "mental olarak bir dinlen" demiştir ona. Ben bu hafta sorunun çözüleceğini düşünüyorum ama teklif ciddiyse Galatasaray'ı tatmin edecekse herkes için hayırlı olur. Vermezlerse de yoluna devam eder. "Barış'ın bir tek hatası -yine gençliğine veriyorum- menajeri çok demeç veriyor. Doğru değil yani bu. Menajerine diyecek ki, 'Biraz sus, kardeşini düşün. Ben Galatasaray'ın oyuncusuyum şu anda, işimi yapayım' diyecek."

ŞENTÜRK: "BİZ DE O YOLLARDAN GEÇTİK"



Semih Şentürk/SporON: "Biz de o yollardan geçtik. Ben de 25 yaşında Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce kulübümle imzaladım. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Atletico, Juventus... Belki oralara gidebilirdim. Ben önce kulübümün menfaatlerini düşündüm. İstesem ben de imza atmazdım. Guiza'yı transfer ettiler, sesimi çıkarmadım."



ŞAŞ: "KALBİNİN SESİNİ DİNLE BARIŞ"



Hasan Şaş/SporON: "Galatasaray'da efsane olma yolunda hızla ilerliyordu. Çözülmeyecek bir iş değildi ki Barış Alper'in durumu. Menajerin açıklamaları gereksiz. Oyuncuyu zora soktu. Günün sonunda yastıkla baş başa kalıyorsunuz. Barış'ın kalbinden gelen sesi dinlemesi lazım. Galatasaray 4-0 kazandı diye Barış'ı teknik olarak bir kenara koyacak durumda değilim. Barış, Galatasaray'a 3 yıl iyi hizmet etti. Bundan sonra da devam edebilir ama doğru kariyer yönetimiyle olur bu."

METİN: "YAZILI OLMAYAN KURALDIR BU"



Tümer Metin/NOW Spor: Barış gitmek istiyor diye seni yarı yolda bırakmış olmuyor. Kulüp bir rakam istiyor diye de seni yüzüstü bırakmış olmuyor. Burada bir ortak yol bulunur, Barış'ın da gönlü hoş edilir. Bu rakamlar konuşuluyor... Herkes, kimin ne aldığını bilir takımlarda. Ben ilgilenmezdim ama bilirdim. Bonservisim, alacağım parayı belirler. Yazılı olmayan bir kuraldır bu."



DEMİREL: "BARIŞ, EN AZ 5-6 MİLYON EURO ALMALI"



Volkan Demirel/NOW Spor: "Bizim zamanımızda böyle bir ortam da yoktu. Hepimiz ne aldığımızı bilirdik. Bizim zamanımızda çıta bu kadar yüksek değildi. Eğer 50-60 milyonlar isteniyorsa bu çocuğun minimum alacağı yüzde 10'udur o paranın. Barış, en az 5-6 milyon euro maaş almalıdır."



Volkan Demirel/NOW Spor: "Oynadığımız dönemde tesis basıyorlardı. Bastılar da. Gece 04.30'a kadar tesisten çıkamadığımı biliyorum. Sosyal medyada yazanların hepsi 15-16 yaşında ya."