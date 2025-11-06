Galatasaray'daki fırtınanın adı Victor Osimhen: İstatistikleri altüst etti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü 5. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin dördüncü haftasında dün Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Galatasaray'ın gollerini kaydeden Osimhen, önemli bir istatistiğe daha imza attı.

Sarı-kırmızılı ekipte 52. resmi maçına çıkan Osimhen, dün yaptığı "hat trick" ile Galatasaray'da toplamda 46 gole ulaştı. Nijeryalı santrfor, bu alanda 45 gol atan Wesley Sneijder'i geçerek, kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular arasında ilk 5'e girdi.

Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Gheorghe Hagi​​​​​​​ 72, Mauro Icardi 67, Milan Baros 61 ve Bafetimbi Gomis 51 golle sıralanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNCEL GOL KRALI

Victor Osimhen, attığı 6 golle Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığında en üst sırada yer alıyor.

Bu sezon organizasyonda İngiltere temsilcisi Liverpool'un 1, Norveç ekibi Bodo/Glimt'in 2 ve Ajax'ın 3 kez filelerini havalandıran Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört haftasında en çok gol atan oyuncu olarak öne çıkıyor.

Nijeryalı santrforu bu alanda beşer gole sahip Real Madridli Kylian Mbappe, Bayern Münihli Harry Kane ve Manchester Cityli Erling Haaland takip ediyor.