Galatasaray'da Muslera'dan sonra Juan Musso

Galatasaray, Fernando Muslera'dan sonra kaleyi emanet etmeyi düşündüğü isim Juan Musso.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA



İddianın kaynağı İtalya'dan TuttoMercato. Habere göre; Sarı-kırmızılılar, Atalanta forması giyen 29 yaşındaki futbolcu için kış transfer dönemi bitmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.



İtalyan ekibinin bonservis beklentisi ise 10 milyon euro.



Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Taraflar henüz yeni sözleşme için görüşmelere başlamadı.